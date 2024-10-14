Edirne'de Göçmen Kaçakçılığına Darbe

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Bulgar plakalı aracın taban zula kısmından göçmenler çıktı

Yurt dışına kaçmak için aracın zula kısmına saklanmışlar

EDİRNE - Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden yurt dışına kaçmak için Bulgaristan plakalı aracın zula kısmına saklanan Suriye uyruklu 2 göçmen, polis ekiplerinin yapılan koordineli çalışması sonucu yakalandı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenler birbirinden ilginç kaçış planları denese de polis ekiplerinden kaçamıyor. Göçmenlerin son zamanlarda çok sık denediği kaçış planı polis ekiplerinin dikkati sayesinde bozuluyor.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan koordineli çalışma çerçevesinde Bulgaristan plakalı bir otomobil durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada aracın taban zula kısmında gizlenmiş vaziyette 2 Suriye uyruklu göçmen şahıs tespit edildi.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili Bulgaristan uyruklu A.A.N. ile K.i.C. isimli 2 göçmen kaçakçısı organizatör, mevcutlu olarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.