Edirne'de Maden Ocağı Tatbikatı Yapıldı

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Maden ocağında gerçeği aratmayan tatbikat

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde mir maden ocağında gerçeğini andıran planlı saha tatbikatı yapıldı.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri bünyesinde Türkiye Afet Müdahale Planı destek çözüm ortakları katılımıyla Edirne'nin Uzunköprü İlçesine bağlı Kırköy köyünde bulunan bir maden işletmesinde Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu tarafından planlı saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Muhtemel bir olay karşısında erken müdahale için yapılan tatbikata, acil müdahale ünitesi kurulumu ile maden ocağından tahliye ekiplerinin kurtardığı yaralılara medikal müdahale, sağlık olay yeri yönetimi, triaj, yaralı tahliyeleri yapıldı.