Edirne Kapıkule'de 939 bin 800 dolar ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne Kapıkule'de 939 bin 800 dolar ele geçirildi

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Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo sınır kapısında yapılan denetimde, beyan edilmemiş yaklaşık 939 bin 800 dolar ele geçirildi. Türk plakalı bir otobüste yapılan detaylı gümrük muayenesinde, koltukların ahşap tabanı arasına saklanmış olan büyük miktarda banknot bulundu.

07.08.2024 11:08  Güncelleme: 14:54
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Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo sınır kapısındaki denetim sırasında, beyan edilmemiş yaklaşık 939 bin 800 dolar ele geçirildi.

Ukrayna'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelmekte olan Türk plakalı bir otobüs "Kaptan Andreevo" sınır kapısına geldi. Türk vatandaşının kullandığı otobüste 28 yolcu beyan edecekleri nakit taşımadıklarını belirttiler. "Risk analizi" yöntemine göre otobüs, yolcu bölmesindeki koltuklarda alışılmadık yoğunlukların tespit edildi. Otobüs X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesine gönderildi.

Daha sonra yapılan fiziki kontrolde, koltuklardan dördünün sökülmesinin ardından, köpük ile koltukların ahşap tabanı arasına büyük miktarda banknotun (ABD doları) saklandığı metal bir kutu yerleştirildiği tespit edildi. Kurulan para biriminin toplam tutarı 939 bin 800 ABD doları olduğu tespit edildi.

Yakalanan paralara el konulurken Haskovo Bölge Dairesi - Svilengrad Bölge Savcılığı'nın denetimiyle soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Edirne Kapıkule\'de 939 bin 800 dolar ele geçirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne Kapıkule'de 939 bin 800 dolar ele geçirildi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar: önemli olan bu paralara ne oluyor bu dakikadan sonra ?? 5 0 Yanıtla

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