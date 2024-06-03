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Edremit Devlet Hastanesi'nde bomba paniği tatbikat çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesi Devlet Hastanesi ek binada bomba paniği, gerçeğini aratmadı.

Çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve Umke ekibini Eski SSK Hastanesi önünde gören vatandaşlar, önce büyük panik yaşadı. Ardından ise korkarak ve meraklı şekilde "Ne var" diye soran vatandaşlar, "Bomba varmış"denince önce panikledi. Sonra ise tatbikat olduğu söylenince rahat bir nefes alındı.

Bu arada polisin, gerçek gibi basın mensuplarını bile bölgeye yanaştırmaması tatbikatın ne kadar ciddi şekilde gerçekleştirildiğini gösterdi.