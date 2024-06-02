Edremit\'te Devrilen Kum Kamyonu Yolu Kapattı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen kum kamyonu, İzmir- Çanakkale karayolunu kapattı. Kapanan yol yapılan çalışma ile tekrar trafiğe açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ercan Ö. yönetimindeki 10 ADF 736 plakalı kum yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Edremit çevre yolunda yan yatarak devrildi. Devrilen kamyon İzmir-Çanakkale yolunun Çanakkale yönünde trafiği kapattı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sürücü Ercan Ö. hafif yaralı olarak 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kapanan yol nedeniyle araçlar Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından farklı yan yollara yönlendirildi. Yolu kapatan kamyon ise bölgeye gelen vinç yardımıyla kaldırıldı. Yola dökülen kum iş makineleri ile temizlenirken yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Çalışmaların ardından İzmir Çanakkale yolu tekrar kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. - BALIKESİR