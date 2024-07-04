Edremit'te Kamyonetin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir yaya, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 35 CSN 10 plakalı kamyonet İzmir Çanakkale kara yolu Cemil Temel Mahallesi'nde bölünmüş yolda karşı tarafa geçmek isteyen Dursun Tepe'ye (84) çarptı. Kazanın ihbar edilmesi sonrasında olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle yere düşen Tepe'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Dursun Tepe'nin cenazesi otopsi işlemi için Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR