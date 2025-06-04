Edremit\'te Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan bir inşaat yıkım alanında sıkışan yavru kedi, duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi Gençlik Caddesi'nde çevreden gelen miyavlama seslerini fark eden vatandaşlar, inşaat alanında yapılan incelemede yavru bir kedinin beton yığınları arasında sıkıştığını tespit etti. Duruma kayıtsız kalmayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine bilgi vererek sıkışan kediyi dikkatlice bulunduğu yerden çıkararak güvenli alana aldı. Kurtarılan yavru kediye su ve yiyecek verildiği öğrenildi. - BALIKESİR