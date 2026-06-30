Başkan Yetişkin : "Tatbikatlar tahliyeyi hızlandırdı"

Efeler Belediyesi hizmet binasının en üst katında çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, binanın tahliyesinde geçmiş aylarda yapılan yangın tatbikatlarının faydasının büyük olduğunu açıkladı.

Efeler Belediyesi hizmet binasının en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın esnasında binada bulunan tüm belediye personeli ve vatandaşlar, güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı. Efeler Belediyesi'nin geçtiğimiz Mart ayında personele yönelik gerçekleştirdiği yangın eğitimi ve tahliye tatbikatları sayesinde, personel panik yapmadan, bilinçli bir şekilde koordine olarak binayı hızla boşalttı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından binada duman tahliyesi ve yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Olayın ardından açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yangının çıkış nedeni ve personelin durumu hakkında şu bilgileri verdi:

"Asansör dairesinde motor arızası sebebiyle bir kıvılcım oluştuğunu tahmin ediyoruz. İtfaiye ekipleri, hızlı bir müdahalede bulundu. Yoğun duman nedeniyle tüm personelimizi dışarı çıkardık. Can ya da mal kaybımız yok. Tüm personelimiz iyi durumda. Herhangi bir sağlık müdahalesine gerek kalmadı; çünkü hızlı bir tahliye gerçekleşti. Daha önce bu tarz durumlar için eğitimler gerçekleştirmiştik, eğitimler sayesinde hızlı bir şekilde tahliye edildi. Duman tahliyesi sona erdikten sonra herkes mesaisine geri dönecek. 3 ay önce bu tahliye tatbikatlarını yapmıştık, herkes o kurallara uyduğu için anında tahliye gerçekleşti" - AYDIN