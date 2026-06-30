Başkan Yetişkin : "Tatbikatlar tahliyeyi hızlandırdı" - Son Dakika
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Başkan Yetişkin : "Tatbikatlar tahliyeyi hızlandırdı"

Başkan Yetişkin : "Tatbikatlar tahliyeyi hızlandırdı"
30.06.2026 13:18  Güncelleme: 13:20
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Efeler Belediyesi hizmet binasının en üst katında asansör motor arızası nedeniyle çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Önceki tatbikatlar sayesinde bina paniksiz tahliye edildi, can veya mal kaybı yaşanmadı.

Efeler Belediyesi hizmet binasının en üst katında çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, binanın tahliyesinde geçmiş aylarda yapılan yangın tatbikatlarının faydasının büyük olduğunu açıkladı.

Efeler Belediyesi hizmet binasının en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın esnasında binada bulunan tüm belediye personeli ve vatandaşlar, güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı. Efeler Belediyesi'nin geçtiğimiz Mart ayında personele yönelik gerçekleştirdiği yangın eğitimi ve tahliye tatbikatları sayesinde, personel panik yapmadan, bilinçli bir şekilde koordine olarak binayı hızla boşalttı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından binada duman tahliyesi ve yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Olayın ardından açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yangının çıkış nedeni ve personelin durumu hakkında şu bilgileri verdi:

"Asansör dairesinde motor arızası sebebiyle bir kıvılcım oluştuğunu tahmin ediyoruz. İtfaiye ekipleri, hızlı bir müdahalede bulundu. Yoğun duman nedeniyle tüm personelimizi dışarı çıkardık. Can ya da mal kaybımız yok. Tüm personelimiz iyi durumda. Herhangi bir sağlık müdahalesine gerek kalmadı; çünkü hızlı bir tahliye gerçekleşti. Daha önce bu tarz durumlar için eğitimler gerçekleştirmiştik, eğitimler sayesinde hızlı bir şekilde tahliye edildi. Duman tahliyesi sona erdikten sonra herkes mesaisine geri dönecek. 3 ay önce bu tahliye tatbikatlarını yapmıştık, herkes o kurallara uyduğu için anında tahliye gerçekleşti" - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Belediye, 3. Sayfa, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkan Yetişkin : 'Tatbikatlar tahliyeyi hızlandırdı' - Son Dakika

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