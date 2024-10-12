Ehliyetsiz Sürücü Kaçarken Kocaeli'ni Karıştırdı - Son Dakika
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Ehliyetsiz Sürücü Kaçarken Kocaeli'ni Karıştırdı

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Kocaeli'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, şehrin huzurunu bozdu; iki kişi yakalandı, biri kaçtı.

12.10.2024 01:47
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Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü şehri birbirine kattı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polisten kaçan ehliyetsiz sürücü adeta şehri birbirine kattı. Sokak üzerinde durdurulan araçtaki iki kişi yakalandı, bir kişi kaçtı.

Olay, 23.00 sıralarında meydana geldi. Polis ekiplerinin Kartepe'de durumundan şüphelenerek durdurmak istediği 06 COU 210 plakalı otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. 28 Haziran, Gültepe mahallerine giden otomobilin peşine çok sayıda polis ekibi takıldı. 'Dur' ihtarlarına uymayan otomobil Kuruçeşme gişelerden otobana girdi. Körfez'den çıkan otomobil, Körfez Yeniyalı mahallesinde sokak üzerinde durduruldu. Kaçmaya çalışan otomobildeki biri kız iki kişi gözaltına alındı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, kaçan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan polis ekipleri, durdurulan otomobilde uzun süre arama yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetsiz Sürücü Kaçarken Kocaeli'ni Karıştırdı - Son Dakika

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