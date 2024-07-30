El Chapo'nun oğlu suçlamaları reddetti - Son Dakika
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El Chapo'nun oğlu suçlamaları reddetti

Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez, ABD'de çıkarıldığı mahkemede hakkındaki suçlamaları reddetti. Guzman Lopez, Sinaloa Karteli'nin liderliğini üstlenmek, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla itham ediliyor. ABD'li yetkililer, Guzman Lopez'in Zambada'yı Meksika'da bir gayrimenkulü inceleme bahanesiyle uçağa binmeye ikna ettiğini ve ikilinin ABD'ye getirildiğini açıkladı. Guzman Lopez, aleyhindeki suçlamalardan hüküm giymesi halinde idam cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

30.07.2024 23:20
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Meksikalı uyuşturucu baronu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın geçtiğimiz hafta ABD'de tutuklanan oğlu Joaquin Guzman Lopez, çıkarıldığı mahkemede hakkındaki suçlamaları reddetti.

ABD'nin Texas eyaletinde 25 Temmuz'da babası El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın ortağı Ismael Zambada Garcia ile birlikte tutuklanan Joaquin Guzman Lopez, Chicago Federal Mahkemesi'nde yaklaşık 10 dakika süren duruşmada hakkındaki suçlamaları reddetti. Mahkemede İngilizce konuşan Guzman Lopez, çoğu soruya "Evet, sayın yargıç" veya "Hayır, sayın yargıç" diyerek cevap vermekle yetindi.

Guzman Lopez, dünyanın en tehlikeli kartellerinden biri olan Sinaloa Karteli'nin kurucularından El Chapo'nun ABD'ye iade edilmesinin ardından üç kardeşiyle birlikte Sinaloa Karteli'nin liderliğini üstlenmek, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla itham ediliyor. El Chapo ile birlikte Sinaloa Karteli'ni kurmakla suçlanan Ismael Zambada Garcia'nın ABD'li yetkililer tarafından tutuklanmasını sağlayan ve kendisi de teslim olan Guzman Lopez'in ABD'ye gelmeyi hangi koşullar altında kabul ettiği ve tutuklanmasıyla sonuçlanan olayların gelişimi hakkında ise detay verilmedi.

Geçtiğimiz hafta konu hakkında bilgi sahibi olan ABD'li yetkililer, teslim olmayı planlayan Guzman Lopez'in Zambada'yı Meksika'nın kuzeyinde bir gayrimenkulü inceleme bahanesiyle uçağa binmeye ikna ettiğini ve uçağın ikiliyi ABD'ye getirdiğini açıklamıştı. Guzman Lopez, aleyhindeki suçlamalardan hüküm giymesi halinde idam cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Guzman Lopez'in babası Joaquin Guzman, 2001 ve 2015'te Meksika'daki iki yüksek güvenlikli hapishaneden kaçmış ve 2016'da tekrar yakalandıktan sonra 2017'de ABD'ye iade edilmişti. Dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçılarından biri olarak bilinen Joaquin Guzman, geçtiğimiz yıl temmuz ayında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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