Elazığ'da 7 Katlı Pansiyonda Yangın Çıktı

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Elazığ'da 7 katlı bir pansiyonda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Olay merkeze bağlı İstasyon Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı bir pansiyonda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli, sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ