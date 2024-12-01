Elazığ'da 76 Çeşit Saray Yemeği Tanıtıldı - Son Dakika
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Elazığ'da 76 Çeşit Saray Yemeği Tanıtıldı

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Gastro Elazığ Projesi kapsamında Elazığ'da 76 çeşit Harput saray yemeği tanıtıldı.

01.12.2024 20:56
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Elazığ'da 76 çeşit Harput saray yemekleri tanıtıldı

ELAZIĞ - Gastro Elazığ Projesi çerçevesinde Elazığ'da 76 çeşit Harput saray yemekleri tanıtıldı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın himayelerinde, Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği tarafından ortak yürütülen İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından desteklenen Gastro Elazığ projesi sürüyor. Bu çerçevede özel bir otelde düzenlenen programda, 76 çeşit Harput saray yemeği tanıtıldı. Program öncesi il protokolü yemekleri tek tek incelerken milletvekili Nazırlı ise çorba doldurarak ikram etti. Programa, Vali Numan Hatipoğlu, Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, FÜ Rektörü Fahrettin Göktaş, TSO Başkanı İdris Alan, STK ve siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı.

Vali Numan Hatipoğlu, "İçinde bulunduğumuz zenginliği ve varlığın değerini kendimizin keşfetmesi gerekiyor. Elazığ muhteşem tarihi kültürel birikime sahip. Bizim binlerce yıllık tarihimizin adeta özeti gibi ortaya çıkmış olan belli davranışlar var. Bunun halka halk yaygınlaşması gerekiyor. Ondan sonra da devamında ortaya turizm, sanayi ve diğer hamleler çıkacak. Hepsi birlikte olacak" dedi.

Bin 300 çeşit yemekten bahsedildiği dile getiren Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, " Türkiye'nin en zengin mutfağıyız. Lezzet açısından da gerçekten çok önemli bir mutfak. Ama biz bir gastronomi şehri miyiz, hayır değiliz. İnşallah bugün başlattığımız turizm gastronomi atağıyla birlikte Elazığ'ımızı hak ettiği yere hep beraber taşıyacağız. Hep birlikte gayret edeceğiz" diye konuştu.

Program, Elazığ 6. Gastronomi Çalışta ile sona erdi.

Elazığ\'da 76 Çeşit Saray Yemeği Tanıtıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 76 Çeşit Saray Yemeği Tanıtıldı - Son Dakika

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