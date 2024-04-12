Elazığ'da dilencilere operasyonu
ELAZIĞ - Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Görev başında olan ekipler, dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, cami önlerinde ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan drone destekli operasyon sonucunda Yunanistan'a geçmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 1 adet şişme bot, 1 adet tekne motoru, 20 litre benzin, 9 adet can simidi, 13 adet cep telefonu ele geçirildi.
Beşiktaş'ta bir büfede tost yiyen adam, ücret konusunda çıkan tartışmada çalışan tarafından silahla bacağından vuruldu. Saldırgan tutuklandı.
Şişli'de Rus uyruklu bir kadının kiraladığı otomobili çalan hırsızı etkisiz hale getiren ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz, olayı anlattı. Yılmaz, kadını bıçaklamak isteyen hırsıza müdahale etmek zorunda kaldığını ve kişiyi etkisiz hale getirdiğini söyledi. Olay anı cep telefonu kamerasına da yansıdı.
Elazığ'da bir esnafın dükkanına zarar vermemeleri için harçlık bıraktığı hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlar, bir mağazadan çaldıkları ürünlerle kayıplara karışmış, ardından şarküteri dükkanına girip kasadaki bin lirayı alıp çıkmışlardı. Güvenlik kameralarına yansıyan olaylar sonucunda polis, hırsızları tespit ederek gözaltına aldı.
Bursa'da bir genç, giyim mağazasında ve dükkanın önündeki mankenlerin arasında cansız manken kılığına girerek şaka yaptı. Vatandaşların cansız mankenin aniden hareket etmesi karşısında verdiği tepkiler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kağıthane'de bir grup, aralarında husumet bulunan bir kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, panelvan araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da bir esnafın dükkanına zarar vermemeleri için harçlık bıraktığı hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlar, bir mağazadan çaldıkları ürünlerle kayıplara karışmış, ardından şarküteri dükkanına girip kasadaki bin lirayı alıp çıkmışlardı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anları sayesinde polis ekipleri, çocuk hırsızları tespit ederek yakaladı.
İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 5'i çocuk 59 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Bolu'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, D-100 kara yolunda kontrolden çıkan araç, sağ şeritteki refüje çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde seyir halindeki bir otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü, kaza esnasında motordan uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün ufak sıyrıklarla kurtulduğu görülüyor. Kazayı gören çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü, kaza anında motordan uçarak havada savruldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
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