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Elazığ'da dilencilere operasyonu

ELAZIĞ - Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Görev başında olan ekipler, dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, cami önlerinde ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.