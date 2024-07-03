Elazığ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 24 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 24 Kişi Yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, polis ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında, çeşitli suçlardan aranan şahısların yanı sıra iş yerinden silahla yağma, kasten adam öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, nitelikli cinsel istismar ve kasten yaralama suçlarından hüküm giyen kişiler de bulunuyordu. Yakalanan şahıslar, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.07.2024 10:25
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Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik 26 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, iş yerinden silahla yağma suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kasten adam öldürme suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, hırsızlık suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, dolandırıcılık suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, nitelikli cinsel istismar suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kasten yaralama suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 0-5 yıl arası çeşitli suçlardan aranması olan 18 şahıs olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 24 şahıs yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 24 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 24 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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