Elazığ'da makas atan sürücü yola savruldu, kaza son anda önlendi - Son Dakika
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Elazığ'da makas atan sürücü yola savruldu, kaza son anda önlendi

Elazığ\'da makas atan sürücü yola savruldu, kaza son anda önlendi
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Elazığ'da trafikte makas atarak ilerleyen otomobilin sürücüsü, aracının kaymasıyla zor anlar yaşadı. O anlar başka bir sürücünün kamerasına yansırken, sürücü ani manevrayla kazadan kurtuldu ve gözden kayboldu.

Elazığ'da makas atarak trafiği tehlikeye atan otomobilin sürücüsü kameraya yansıdı. Makas anında otomobil kayarken, sürücü ani manevra yaparak kazadan son anda kurtuldu.

Olay, merkez Cahir Dalokay Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. Makas anında otomobilin kayması ise saniye saniye başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da makas atan sürücü yola savruldu, kaza son anda önlendi - Son Dakika

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