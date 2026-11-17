Elazığ'da motosiklet sürücüsünün trafikte yaptığı tehlikeli hareketler, farklı bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, Cahit Dolakay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, akan trafikte tehlikeli hareketlerin yanı sıra tek teker üstünde gittikten sonra makas atarak ilerledi. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücünün, tehlikeli hareketleri bir otomobilin içerisinde bulunan araç içi kamerasına yansıdı. Tehlikeli hareketlerde bulunan sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.