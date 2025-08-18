Elazığ\'da Sebze Hırsızlığı

Elazığ sebze halinde bir şahıs, dükkan önünde duran bir çuval sebzeyi aracına atarak götürdü. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Elazığ sebze halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla hal içindeki bir dükkanın önüne gelen şahıs, bir süre sebze dolu çuvalları inceledi. Ardından şahıs, sebze dolu çuvalın tekini aracına atarak götürdü. Dükkanına gelen ve çuvallardan birinin eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi güvenlik kameralarını incelediğinde durumun farkına vardı. İş yeri sahibi durumu polise bildirdi. - ELAZIĞ