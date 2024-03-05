Elazığ\'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

3.Sayfa

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay Zafran Mahallesi Kanal Üstü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ