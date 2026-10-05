Elazığ\'ın Kültür Mahallesi\'nde metruk binada çıkan yangın söndürüldü, can kaybı yok

Elazığ'ın Kültür Mahallesi'nde üç katlı metruk bir binanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Arka Sokak'taki üç katlı metruk binanın en üst katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan duman yükseldiğini gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü ve ardından soğutma çalışması yapıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, binada maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.