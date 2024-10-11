Emekli Askerden İcra Tehdidine Suç Duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Emekli Askerden İcra Tehdidine Suç Duyurusu

Emekli Askerden İcra Tehdidine Suç Duyurusu

Emekli asker, borcunu ödemeyen şahsın tehditleriyle Savcılığa başvurdu. İcra işlemleri sürüyor.

11.10.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 25 yıllık emekli asker, maddi sıkıntılarına yardım ettiği şahsın borcunu yıllarca ödememesi ve karşılığında icra işlemi başlatılınca kendisini tehdit ettiği iddiasıyla Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin müvekkili adına açıklama yapan avukatı, "Atilla Ç. Borç vermiş olduğu ödemelerin dekontlarına rağmen haksız kazanç elde etmek suretiyle müvekkilin mevcut arsalarına tabiri caizse çökme, hem devlet gücünü hem de mafya ismini kullanarak müvekkilin çevresine rahatsızlık verilmeye devam edilmiştir" dedi.

İstanbul'da 25 yıllık emekli asker olduğunu belirten Atilla Ç., maddi sıkıntılarına yardım ettiği Yalçın K.'nın kendisine borcunu ödememesi ve karşılığında icra işlemi başlatılınca tehditlere başvurduğu iddiasıyla Savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"Benden aldığı bu ödünç paralar ile aile fertlerine lüks araçlar alıp lüks tatiller yaptığını öğrendim"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, müşteki Atilla Ç. 25 sene Türk Silahlı Kuvvetleri Kurtarma Su Altı Komutanlığı'nda görev yaptığını söyleyerek, "Şüpheli Yalçın K. ile münasebetimiz çocuklarımızın okul arkadaşı olmasıyla yaklaşık 17 sene önce başladı. 2010 yılında Yalçın K. bana gelip kendisinin tefecilerden borç aldığını, durumunun çok sıkışık olduğunu ve ailesiyle beraber kendisinin başının belaya girebileceğini söyleyerek benden yardım istedi. Kendisine ara ara maddi sıkıntılarından dolayı kendi talebine istinaden yardım ettiğim ve ailece görüştüğümüz birisidir. Benden aldığı bu paralar ile bir kısım tefeci borçlarını kapattığını, o zaman şahsına ait olan arsaya otopark yaptığını, kalan paralar ile aile fertlerine lüks araçlar alıp lüks tatiller yaptığını, aile fertleri ve sosyal medya paylaşımlarından öğrendim" ifadelerine yer verildi.

"Yıllarca hizmet ettiğim TSK'da medya vasıtasıyla beni küçük düşürmekle ve beni çevreme rezil etmekle tehdit etti"

Müşteki Atilla Ç.'nin soruşturma çerçevesinde Savcılığa verdiği ifadesinde ayrıca, "Şüpheli Yalçın K. 2012'de oğlumun nişanında, 2013'de düğününde ben ve çevremdeki tüm dostlarımdan borç para almıştır. Beni kefil göstererek senet karşılığı borç almıştır. Ben senetlere imza atmadım. Borçları istediğimde bana veremeyeceğini ancak üzerine kayıtlı arazileri vereceğini söyledi. Ben de kendi teklifiyle arazileri üzerime aldım. Kendisi çevresi ve tefecilere olan diğer borçlarını ödeyemeyince icra işlemi başlattılar. İcra işleminde evinin tahliye edilmesi gerekti, tahliye sırasında avukatları tehdit etmiştir. Evin tahliyesinden sonra olaylara dahil olan Oğuz Y. beni silahla tehdit etti. Bana 'Rus patronum Türkiye'de çok güçlü kişilerle çalışıyor" dedi. Beni medyaya vererek yıllarca hizmet ettiğim TSK'da küçük düşürmekle ve beni çevreme rezil etmekle ve itibarımı zedelemekle tehdit etti. Şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

Öte yandan soruşturma çerçevesinde Oğuz Y.'nin çıkarıldığı hakimlikçe 'başkasını bir malın teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma' suçundan tutuklandığı, Yalçın K.'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

"Hem devlet gücünü hem de mafya ismini kullanarak müvekkilin çevresine rahatsızlık verilmeye devam edilmiştir"

Konuya ilişkin adliyenin meydanın açıklama yapan avukat İbrahim Altun, şikayette bulunmalarıyla titizlikle yürütülen bir soruşturmanın başlatıldığını söyleyerek, "Hala müvekkilimizin rahatsız edildiği bazı durumlar mevcut. Biz tüm evrakları, tarafa ödenmiş dekontları, ailesine yapmış olduğumuz ödemelerin hepsini sunduk. Bu dekontlara rağmen haksız kazanç elde etmek suretiyle müvekkilin mevcut arsalarına tabiri caizse çökme, hem devlet gücünü hem bazı siyasilerin adını hem de mafya ismini kullanarak müvekkilin kendisine ve çevresine rahatsızlık verilmeye devam edilmiştir. Biz bu huzursuzluk ve rahatsızlık had seviyeye ulaşınca suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldık. Müvekkilin itibarını zedelemek için her türlü müdahaleyi yapmaları çok üzücü. Biz ülkemizde artık insanların daha duyarlı olmasını, birbirlerine hukuki yoldan başvurmasını, şiddet, tehdit ve gayri resmi yollara başvurulmadan Türk Mahkemelerine başvurmasının kanaatindeyiz. Biz böyle yaptık ve sonucunu aldığımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, istanbul, 3-sayfa, Finans, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Emekli Askerden İcra Tehdidine Suç Duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:22 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak
15:45 Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
10:30 Abisinin boğazını kestiği iddiasıyla yargılanıyordu, olayın ardından dram çıktı Abisinin boğazını kestiği iddiasıyla yargılanıyordu, olayın ardından dram çıktı
08:13 Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı
01:35 Güneş’teki patlamanın etkisiyle Türkiye’de birçok ilde kuzey ışıkları görüldü Güneş'teki patlamanın etkisiyle Türkiye'de birçok ilde kuzey ışıkları görüldü
00:22 Lübnan’dan tahliye edilen 558 Türk vatandaşını taşıyan ilk gemi Mersin’e ulaştı Lübnan'dan tahliye edilen 558 Türk vatandaşını taşıyan ilk gemi Mersin'e ulaştı
23:47 Alev topuna dönen Togg’un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı Alev topuna dönen Togg'un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı
23:21 Yüzyılın kasırgası ABD’yi fena vurdu Yüzyılın kasırgası ABD'yi fena vurdu
23:20 Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu
23:06 Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki Türk derbisinde Anadolu Efes’i 83-78 yendi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki Türk derbisinde Anadolu Efes'i 83-78 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 17:21:19. #1.13#
SON DAKİKA: Emekli Askerden İcra Tehdidine Suç Duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.