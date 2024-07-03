Emekli Polis Memuru Antalya'da Boğularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Emekli Polis Memuru Antalya'da Boğularak Hayatını Kaybetti

Emekli Polis Memuru Antalya\'da Boğularak Hayatını Kaybetti

Tatil için Antalya'ya gelen emekli polis memuru Ömer Şan, serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Olay, dün Antalya'nın Finike ilçesinde meydana geldi. Şan'ın cenazesi yarın Ankara'da defnedilecek.

03.07.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatil için Antalya'ya gelen emekli polis memuru serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün Antalya'nın Finike ilçesinde meydana geldi. Ankara'da yaşayan emekli polis memuru Ömer Şan, ailesiyle birlikte tatil için daha önce görev yaptığı Finike'ye geldi. Ailesiyle birlikte tatilini yapan Şan, dün öğlen saatlerinde denize girdi. Denizde bir süre yüzen Ömer Şan'ın suyun yüzeyinde hareketsiz şekilde yattığını fark eden çevredeki vatandaşlar yaşlı adamı sudan çıkartarak 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı.

Ankara'da defnedilecek

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ömer Şan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İşlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından teslim alınan Şan'ın cenazesi defnedilmek üzere Ankara'ya götürüldü. Ömer Şan'ın cenazesi yarın Ankara Sincan Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ömer Şan, Antalya, Ankara, Finike, Tatil, Acil Durum, Ölüm, 3.Sayfa, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Emekli Polis Memuru Antalya'da Boğularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
13:26 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz’a tehdit: Seninle görüşeceğiz Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz
12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
13:38 Bahçeli’den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki
13:34 Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı Eşi Gül Sunal’ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum
13:30 Endonezya’da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü
13:22 Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry’nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
11:56 Arda Güler’i öve öve bitiremedi Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik telefonu Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
11:09 Kendisini enkazdan kurtaran itfaiye eriyle mutluluğa imza attı Kendisini enkazdan kurtaran itfaiye eriyle mutluluğa imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 14:53:39. #1.12#
SON DAKİKA: Emekli Polis Memuru Antalya'da Boğularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement