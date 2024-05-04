Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda toplamda 55 adet sentetik ecza ve 3 adet ecstasy hap ele geçirildi.

04.05.2024 05:35
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Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hakkında uyuşturucu kullanma suçundan işlem yapılan R.G. isimli şahsın alınan ifadesinde uyuşturucu madde satın aldığını beyan ettiği E.G. (23) ve H.İ. (38) isimli şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, E.G. isimli şahıstan 55 adet sentetik ecza ile H.İ. isimli şahıstan 31 adet sentetik ecza ve 3 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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