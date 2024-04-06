Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen helikopter, Fethiye – Antalya Karayolunda trafik denetimlerini sürdürdü.
Emniyetin "uçan gözü" olarak nitelendirilen helikopter, Muğla ve turistik ilçelerinde denetimlerini sürdürdü. Dalaman Havalimanı'ndan kalkan ve gece gündüz kayıt yapma, uzak mesafelerden plaka ve yüz tanıma yapabilen özel kamera donanımına sahip polis helikopteri trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafiğin yoğun olduğu turistik merkezlerdeki kara yolu güzergahlarında görev yapan helikopter, Muğla- Antalya Karayolu Fethiye güzergahlarında ihlalleri havadan tespit etti. Havadan yapılan takipte kural ihlali yapan sürücüler, kara ekiplerine bildirildi. Yapılan kontrollerde 2 kırmızı ışık ihlali ile 3 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, 5 sürücüye 4 bin 392 lira cezai işlem uygulandı. Helikopterle denetimler bayram süresince devam edeceği öğrenilirken faaliyetin gerçekleştiği kara yolunda trafik akışının yoğun olmadığı gözlendi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Emniyet Helikopteri Fethiye-Antalya Karayolunda Trafik Denetimleri Yaptı - Son Dakika
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Barış Kocabay, 5 yıl evli kalıp ayrıldığı eşi K.Ö'den 14 yaşındaki kız çocuklarına şiddet uyguladığı iddiası ile şikayetçi oldu. Kocabay, yaşanan olayı anlatarak hukuki süreci başlattığını belirtti. Şiddet gören kızını kendi evine getiren Kocabay, çocuklarının velayetini almak için mücadele edeceğini ifade etti. Şiddet uyguladığı iddia edilen anne ve erkek arkadaşı ise gözaltına alındı.
Niğde'de İlhanlı Mahallesi'nde bulunan Özel İdare Üst Geçidi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçitten aşağı düştü. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Eskişehir'de evinde çıkan yangın sonucunda mutfağı kullanılamaz hale gelen Ayşe Kaya, maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarıyla evde oturmaya devam ediyor. Yangının buzdolabının patlaması sonucu çıktığı tahmin edilirken, Kaya, evinin tamiratı için yardım talep ediyor.
Türk sinemasının efsane isimlerinden olan Nuri Alço, Eskişehir'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncunun bilinci kapalı. Alço'nun eşi, ilaçlarını ihmal ettiğini söyledi. Nuri Alço, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olarak biliniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?