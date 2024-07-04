Emniyet kemeri takılı olan sürücü takla atan araçtan yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Emniyet kemeri takılı olan sürücü takla atan araçtan yara almadan kurtuldu

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Eskişehir'de motosikletliye çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, takılı olan emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonucunda araç takla atarken, sürücü taktığı emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

04.07.2024 02:20
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Emniyet kemeri takılı olan sürücü takla atan araçtan yara almadan kurtuldu

Motosikletliye çarpmamak için yaptığı manevra sonucu takla attı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de motosikletliye çarpmamak için manevra yapıp takla atan otomobilin sürücüsü, takılı olan emniyet kemeri sayesinde kazayı burnu dahi kanamadan atlattı.

Kaza, saat 00.00 sularında Odunpazarı ilçesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ö. idaresindeki 26 NC 135 plakalı otomobil, sürücüsünün ani manevrası sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Önündeki aracı sollamaya çıkacağı esnada yanından hızlı şekilde geçen motosiklete çarpmamak için ani manevra yapıp sürüş hakimiyeti kaybedilen ve kaldırıma çarparak takla attığı öğrenilen aracın Y.Ö. isimli sürücüsü, taktığı emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Takla atan aracın çekici vasıtasıyla çekilmesi sonucu trafik normale dönerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, İnceleme, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Emniyet kemeri takılı olan sürücü takla atan araçtan yara almadan kurtuldu - Son Dakika

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