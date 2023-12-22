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Emniyetin kış lastiği denetimi sürüyor - Son Dakika
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Emniyetin kış lastiği denetimi sürüyor

Ordu'da polis ekipleri tarafından yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimleri düzenli olarak devam ediyor. İçişleri Bakanlığı talimatıyla ülke genelinde yapılan denetimlerde, kış lastiği kuralına uymayan sürücülere para cezası uygulanıyor. Ayrıca, kış lastiği olmayan sürücülerin araçları trafikten men ediliyor. Denetimlerde ayrıca emniyet kemerinin önemi de vurgulanıyor.

22.12.2023 - 21:04,  Güncelleme: 21:06
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Emniyetin kış lastiği denetimi sürüyor

ORDU - Ordu'da polis ekiplerim tarafından yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimleri düzenli olarak devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen talimat ile ülke genelinde yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlara yönelik polis ve jandarma ekipleri tarafından kış lastiği denetimleri yapılıyor. Ülke genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması her yıl 1 Aralık tarihinde başlayıp 1 Nisan'da sona eriyor. Denetimlerde, kış lastiği kuralına uymayan sürücülere 2 bin 568 TL para cezası uygulanıyor. 2024 yılı itibariyle yapılacak güncellemelerle para cezasının artması beklenirken, kış lastiği taktırmadan ikinci seferde uygulamaya takılan sürücünün aracı kanun gereğince trafikten men ediliyor.

Kış lastikleri kontrol ediliyor, yolculara emniyet kemerinin önemi anlatılıyor

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gün içerisinde şehrin çeşitli noktalarında kış lastiği ve diğer konulara yönelik denetimler gerçekleştiriliyor. Ekipler kış lastiğine yönelik yaptıkları denetimlerde kumpas yardımıyla kontrollerini sağlarken, sürücülere de lastiğin önemi konusunda bilgilendirmelerde bulunuyor. Ekipler ayrıca durdurulan araçlardaki yolcu sayılarını kontrol ederek, araçlardaki yolculara emniyet kemerinin önemini de anlatıyor. Denetimlerde kurallara uymayan ve kış lastiği olmayan sürücülere idari para cezası uygulanıyor.

Denetimlerin düzenli olarak devam ettiği belirtiliyor.

Emniyetin kış lastiği denetimi sürüyor
Kaynak: İHA
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Aralık, Ordu, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Emniyetin kış lastiği denetimi sürüyor - Son Dakika


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