Erbaa'da Kaybolan Genç İçin Gıyabi Cenaze Namazı - Son Dakika
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Erbaa'da Kaybolan Genç İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Erbaa\'da Kaybolan Genç İçin Gıyabi Cenaze Namazı
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Kelkit Irmağı'na düşen 21 yaşındaki İlker Parlak için 65 gün sonra gıyabi cenaze namazı kılındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Irmağı'na düşerek kaybolan 21 yaşındaki İlker Parlak'tan 65 gündür haber alınamadı. Ailesi gencin yaşadığı mahallede helallik alarak gıyabi cenaze namazı kıldı.

Erbaa ilçesinde 28 Mayıs'ta Kelkit Irmağı'na düşerek akıntıya kapılan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki İlker Parlak için, kayboluşunun 65'inci gününde gıyabi cenaze namazı kılındı. Parlak ailesi, Erbaa ilçesi Kelkit Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yakınları, komşuları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla helallik aldı. Duygu dolu anların yaşandığı programda, İlker Parlak için gıyabi cenaze namazı eda edildi. Namazı Erbaa İlçe Müftüsü Bekir Ertürk kıldırdı. Namazın ardından İlker Parlak için dualar edilirken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan, Tokat AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen arama çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), polis dalgıçları ve destek ekiplerinin katılımıyla Kelkit Irmağı ve çevresinde sürdürülen çalışmalarda, 65 gün geçmesine rağmen İlker Parlak'a henüz ulaşılamadı. Ekiplerin, akıntının etkileyebileceği güzergahlarda arama faaliyetlerini titizlikle sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erbaa'da Kaybolan Genç İçin Gıyabi Cenaze Namazı - Son Dakika

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