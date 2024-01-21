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Erbaa'da Keçi 7 Metrelik Kuyuya Düştü, İtfaiye Kurtardı - Son Dakika
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Erbaa'da Keçi 7 Metrelik Kuyuya Düştü, İtfaiye Kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Osman Kayabaşı'na ait bir keçi, imdat çayı kenarında otlarken su kuşuna düştü. İtfaiye ekipleri keçiyi kurtarmak için seferber oldu. Merdivenle kuyuya inen ekipler, keçiyi halatla bağlayarak yukarı çekti. Kurtarılan keçi, sahibi Osman Kayabaşı'nın ağılına götürüldü.

Erbaa\'da Keçi 7 Metrelik Kuyuya Düştü, İtfaiye Kurtardı
21.01.2024 - 14:33,
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Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde Osman Kayabaşı'na ait bir keçi 7 metrelik kuyuya düştü. İtfaiye ekipleri keçiyi kurtarmak için seferber oldu.

Tokat'ın Erbaa İlçesi Osmangazi Mahallesi'nde Osman Kayabaşı'na ait olan bir keçi, imdat çayı kenarında otlarken su kuşuna düştü. Yaklaşık 7 metrelik bir kuyuya düşen keçisini gören Kayabaşı durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler keçiyi kurtarmak için seferber oldu. Merdivenle kuyuya inen itfaiye ekipleri keçiyi halatla bağlayarak yukarı çekti. Kurtarılan keçi ekipler tarafından Osman Kayabaşı'nın ağılına götürüldü. - TOKAT

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erbaa'da Keçi 7 Metrelik Kuyuya Düştü, İtfaiye Kurtardı - Son Dakika


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