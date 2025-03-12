Erbil Depremi Yüksekova'da Hasar Verdi - Son Dakika
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Erbil Depremi Yüksekova'da Hasar Verdi

Erbil Depremi Yüksekova\'da Hasar Verdi

Irak'ın Erbil kentinde meydana gelen deprem, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Yeşiltaş köyünde hasara yol açtı.

12.03.2025 12:39
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Irak'ın Erbil kentinde yaşanan 4.8 büyüklüğündeki deprem, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Yeşiltaş köyünde hasara neden oldu.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen ve Yüksekova ilçesinde de büyük korkuya neden olan deprem, 80 haneli Yeşiltaş köyünde hasara neden oldu. Birçok evin duvarlarında çatlaklar oluşurken, köy halkı da geceyi dışarıda geçirdi. Depremin etkisi altında kalan Zeynep Barfa, "Dün akşam saat 21.00 gibi korkunç bir sesle sallandık. Birçok evin duvarında hasar ve çatlaklar oluştu. O an gerçekten kötüydü. Evlerimize girmekten bile korkuyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

Yaşadığı korkulu geceyi anlatan Resul Kartal ise "Dün gece büyük bir deprem yaşandı ve köyümüzde çok fazla hissedildi. Çok korkutucuydu, yer altından sesler geldi. Evimize dahi giremedik, geceyi çadırda geçirdik. Yetkililerden acil yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erbil Depremi Yüksekova'da Hasar Verdi - Son Dakika

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