Erdek'te 5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erdek'te 5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, dedesinin yanında bulunan 12 yaşındaki Osman Tuğra Sevgin, 5. kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

19.07.2024 12:49
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde 5'inci kattan düşen 12 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Erdek'e bağlı Atatürk Mahallesi, Mustafa Çavuş Sokak'taki ikamette dedesinin yanında bulunan Osman Tuğra Sevgin (12) adlı çocuk 5'inci kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan Osman Tuğra Sevgin, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, yoğun bakımdaki tedavisi sürerken hayatını kaybetti.

Osman Tuğra Sevgin'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erdek'te 5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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