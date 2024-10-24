Erdek'te Tekne Bakım Dönemi Başladı - Son Dakika
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Erdek'te Tekne Bakım Dönemi Başladı

Erdek\'te Tekne Bakım Dönemi Başladı

Erdek'te yaz sezonun sona ermesiyle tekneler karaya çekilerek kış bakımlarına hazırlanıyor.

24.10.2024 12:58
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaz sezonunun sona ermesiyle, gezi ve olta balıkçılığı yapan tekneler karaya çekilmeye başlandı. Erdek Limanı'na bağlı tekneler, balıkçı kahvesinin yanında bulunan lunapark alanındaki yeşil çekek yerine çekilerek bakım ve onarımları için hazırlık yapıyor.

Tekne sahipleri, teknelerin kış bakımlarını gerçekleştirdikten sonra, önümüzdeki sezonda yapılacak gezi turları ve olta balıkçılığı için hazırlıklara başlayacak. Çekek yerindeki bu süreç, hem teknelerin korunması hem de yeni sezona hazır hale getirilmesi için önemli bir aşama.

Jandarma ve yerel yetkililer, teknelerin çekek alanına düzenli ve güvenli bir şekilde alınması için kontrolleri sürdürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erdek'te Tekne Bakım Dönemi Başladı - Son Dakika

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