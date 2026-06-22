Erzincan'da 12 okulda güvenlik denetimi - Son Dakika
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Erzincan'da 12 okulda güvenlik denetimi

Erzincan\'da 12 okulda güvenlik denetimi
22.06.2026 08:49
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmesi için kent merkezindeki 12 okulun çevresinde denetim ve uygulama yaptı. Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, okulla ilgisi olmayan kişiler uzaklaştırılırken, iş yerleri denetlendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde denetim ve uygulama yapıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde bağlı ekiplerin katılımıyla kent merkezindeki 12 okulun çevresinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında Binali Yıldırım Ortaokulu, Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Erzincan Ortaokulu, Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu, Fevzi Efendi İlkokulu, Yunus Emre Ortaokulu, Hürriyet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erzincan Spor Lisesi, Şehit Ahmet Aytekin Ortaokulu, Hacı Ali Akın Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erzincan Fen Lisesi ve Erzincan Milli Egemenlik Anadolu Lisesi çevresinde kontroller yapıldı.

Ekipler, okulla ilgisi bulunmayan kişilerin okul çevresinden uzaklaştırılması, okul çevresinde faaliyet gösteren iş yerlerinin denetlenmesi ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzincan, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da 12 okulda güvenlik denetimi - Son Dakika

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