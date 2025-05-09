Erzincan\'da Evde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Erzincan'ın Kemah ilçesi Sürek köyünde bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Erzincan'ın Kemah ilçesi Sürek köyünde bir evde yangın çıktı. 112 acil Çağrı merkezine gelen ihbar üzerine Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine giderek dere içerisinde bulunan evde çıkan yangına, başka bir eve sirayet etmeden müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü ardından soğutma çalışması yapıldı. Küle dönen evde maddi hasar oluştu. - ERZİNCAN