Erzincan\'da terörist kalmadı

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, son iki ayda 89 terör operasyonunun yapıldığı kent sınırlarında terörist bulunmadığını bildirdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık ile birlikte Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, açıklamalarda bulundu.

Vali Aydoğdu, Erzincan'ın asayiş olaylarında en güvenilir illerden biri olduğuna dikkat çekerek, "Asayiş olaylarında, trafik olaylarında vatandaşımızın huzurunu etkileyecek bütün olaylarda çok ciddi anlamda bir düşüş ile karşı karşıyayız. Aynı zaman da hem emniyet müdürlüğümüz hem de jandarma komutanlığımızın yaptığı çalışmalar, aylık muhtar toplantıları, okullarımızda verilen seminerler, yaptığımız projeler neticesinde inşallah gelecek 6 ay içerisinde Erzincan'ı huzurun başkenti yapmaya hep birlikte karar verdik. Bu verileri de görünce umudumuzda artıyor. Çünkü bir şehirde beraber birlikte yaşıyorsak, beraber birlikte birbirimizin hukukuna ne kadar riayet edersek o şehirde yaşayan vatandaşları da o şehirde o kadar mutlu ve huzurlu olur." dedi.

"2 ayda 89 operasyon"

Erzincan Valisi Aydoğdu başta PKK, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere ülkenin bütünlüğüne, milletin birlik ve beraberliğine kast eden terör örgütlerine yönelik olarak son iki ayda il genelinde 89 terör operasyonunun icra edildiğini kaydederek, "Terör olaylarına baktığımız zaman mart ve nisan aylarında ilimiz genelinde 89 terör operasyonu icra edilmiştir. İcra edilen operasyonlar neticesinde halen bölgemizde aktif faaliyet gösteren terör örgütü mensubu bulunmamaktadır." diye konuştu.

Vali Aydoğdu, diğer olaylara karşı şu bilgileri verdi:

Göçmen kaçaklığı olayları:

Göçmen kaçakçılığına yönelik 28 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlar sonucunda 95 düzensiz göçmen yakalanmış, yakalanan düzensiz göçmenler hakkında gerekli işlemler yapılarak geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. Göçmen kaçakçılığı yapan 18 organizatör ise adli makamlara sevk edilmiştir.

Uyuşturucu ve kaçakçılık olayları:

2024 yılı mart ve nisan aylarında uyuşturucuyla mücadele kapsamında toplam 78 operasyon yapılmıştır. İcra edilen bu operasyonlar sonucunda 114 şüpheli adli makamlara sevk edilmiştir. 2023 yılının aynı dönemine göre kıyaslandığında operasyon sayısında yaklaşık olarak yüzde 117 oranında artış sağlanmıştır. Yapılan operasyonlarda; toplam 63 kilo çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, 1.819 adet sentetik ecza maddesi, 200 kök kenevir bitkisi ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir.

Valilik tarafından başlatılan "Huzur İçin Erzincan" projesi kapsamında toplumsal bilinçlendirme ve kültürel değişim oluşturma hedefi ile kurumlarımız gece gündüz faaliyet göstermektedir. Bu doğrultuda toplumumuzun uyuşturucu ile mücadele sürecine katılması ve zararlarının bizzat toplum içerisinden çıkan eserlerle anlatılması amacıyla ilimizde faaliyetler yürüten Tiyatro Anka grubuna Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından verilen Narkorehber eğitimi sonucunda hayat bulan "Bir Kereden Bir Şey Olur" isimli tiyatro oyunu sergilenmiştir. Biz bu tiyatro oyununun bütün ilçelerde de sahnelenmesi için Milli Eğitim Müdürlüğümüze de talimat verdik.

Kaçakçılık ve mali suç verileri;

İl genelinde son iki ay içerisinde; 40 kaçakçılık operasyonu icra edilmiş olup, bu operasyonlar kapsamında yakalanan 69 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiştir. 2023 yılının aynı dönemine göre kıyaslandığında 2024 yılında icra edilen operasyon sayısı yaklaşık olarak yüzde 37 oranında artmıştır.

İcra edilen operasyonlarda; 168.200 adet dolu ve boş makaron, 95 kilo tütün, 12 adet tarihi obje, 5 adet tabanca, 1.127 adet tabanca fişeği, ele geçirilmiştir.

Asayiş olayları:

İl genelinde 2024 yılı Mart ve Nisan ayları içerisinde toplam 937 asayiş olayı meydana gelmiş olup, 2023 yılı aynı dönemine göre kıyaslandığında meydana gelen olay sayısında yüzde 8 düşüş gerçekleşmiştir.

Suçların tasniflerine göre aydınlatma oranlarına baktığımızda; Takibi gereken olaylarda aydınlatma oranı yüzde 100, millete ve devlete karşı işlenen olaylarda aydınlatma oranı yüzde 100, kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 99,59, mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 95'dir.

2024 yılı mart ve nisan aylarında evden, kurumdan ve işyerinden olmak üzere toplam 25 hırsızlık olayı meydana gelmiş olup, 2023 yılı aynı dönemine göre kıyasladığımızda, meydana gelen hırsızlık olaylarında da yaklaşık olarak yüzde 12 oranında azalış mevcuttur.

Emniyet ve jandarma personellerinin özverili ve fedakar çalışmaları, kurumlarımızın tüm teknolojik imkanlardan faydalanmaları olayların aydınlatılmasında son derece önemli olup, asayiş olaylarının aydınlatılması bakımından Erzincan Türkiye genelinde ilk sıralarda yer almaktadır.

Aranan şahıslar:

Erzincan genelinde son iki ay içerisinde, 1.353.000 şahıs sorgulanmış, 1.394 umuma açık işyerinin kontrol ve denetimleri yapılmış ve 87.000 araç sorgulanmıştır.

Yapılan bu denetim ve sorgulamalar neticesinde arama kaydı bulunan 564 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 127 kişi tutuklanarak Erzincan Kapalı İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, 437 kişi hakkında da gerekli yasal işlemler yapılmıştır.

Siber olayları:

2024 yılı mart ve nisan ayları içerisinde toplam 113 olay meydana gelmiş, bu olaylardan 95 tanesi aydınlatılmış, 18 olayın aydınlatılması için gerekli çalışmalar devam etmektedir.

Son iki ay içerisinde 247 sosyal medya hesabına yönelik açık kaynak araştırması yapılmıştır.

Siberay Faaliyetleri kapsamında son iki ayda 12 okulda 8.000 katılımcıya bilgilendirme seminerleri düzenlenmiş ve 1.570 broşür dağıtılmıştır.

Trafik olayları:

İl genelinde son iki ay içerisinde yapılan trafik uygulamalarında; 104.110 araç kontrol edilmiş olup, yapılan kontrol ve denetlemeler sonucunda 8.684 araç sürücüsüne Trafikte kurallara uymadıkları için idari para cezası uygulanmıştır.

2023 yılı aynı dönemine göre kıyaslandığında 2024 yılında kontrol edilen araç sayısında yüzde 53 artış sağlanmıştır.

2024 yılı mart ve nisan aylarında il genelinde toplam 178 yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiş olup, bu dönem içerisinde ölümlü trafik kazası meydana gelmemiştir.

Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele:

2024 yılı mart ve nisan aylarında il genelinde toplam 147 olay meydana gelmiş olup, bu olaylar karşısında 119 şahsa önleyici tedbirler alınmıştır.

Okul çevreleri ve okul servisi denetimi:

Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri tarafından, çocuk ve gençlerimizin daha güvenli ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak açısından okul müdürleri ile her hafta bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Son iki ay içerisinde 1.042 okul çevresinde, 1.203 umuma açık alanda ve 191 servis aracında denetimler yapılmış olup, bu kapsamda 6.312 şahıs sorgulanmıştır.

Ayrıca 2024 yılı mart-nisan aylarında 15 okulda 1.596 öğrenci ve öğretmenin katılımıyla Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Trafik Güvenliği, Hırsızlık ve Dolandırıcılık konularında öğrenci ve öğretmenlere bilgilendirme yapılmış, 1.500 adet broşür dağıtılmıştır.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, gazetecilere iki yeni proje hakkında da bilgi vererek şöyle konuştu:

"Bir Köy Bir Göz Projesi; İl Jandarma Komutanlığımız sorumluluk bölgesinde meydana gelen hırsızlık, kaçakçılık, terör ve asayiş olayları ile etkin mücadele etmek, faili meçhul olayların en kısa sürede aydınlatılması, suçluların adalet önüne en kısa sürede çıkartılması maksadıyla kamera bulunmayan toplam (458) köy, belde ve mahallelerde kamera kurulumu planlanmış olup, Kemaliye ilçesinde 41, Merkez İlçede 63 olmak üzere toplam 104 köy ve mahallede kamera kurulumu tamamlanmış olup, diğer köy ve mahallelerde kamera kurulumu çalışmaları devam etmektedir.

İkinci projemiz, İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğünce Huzur İçin Erzincan projesi kapsamında "Gözümüz Olun" projesi. Bu proje ile il merkezinde 2.608 sokak, 272 cadde, 10 bulvarın bulunduğu ve alandaki çalışmalar çerçevesinde belediyeyle birlikte, özel idare, emniyet müdürlüğüyle mutabakata vardık. Protokol hazırlanıyor. Bu anlamda Erzincan Belediyesi de bize destek olacak. İlk etapta 64 noktaya kamera kurulumunu gerçekleştireceğiz. Aynı zaman da Erzincan belediyesi yapı ruhsatı verdiği tüm binalara kamera sistemi kurma zorunluluğu getirecek. Kapalı devre olacak. O cadde veya sokakta suç işlendiğinde güvenlik güçlerimiz o görüntüleri inceleyebilecekler. Bizim burada en büyük amacımız bütün Erzincan'ı kapsayacak bir şekilde vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri için emniyet ve jandarma güçlerimiz ile birlikte elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Bu bağlamda Erzincan Belediye Başkanımız Bekir Aksun'a teşekkür ediyorum.

Unutmamalıyız ki; Erzincan'ın güvenliği, her bir Erzincanlının emeği ve katkısıyla pekişmektedir. Bu yüzden, kolluk kuvvetlerimizle omuz omuza vererek, huzurumuzu ve güvenliğimizi koruma konusundaki kararlılığımız sürecektir. Bu anlamda en önemli konulardan bir tanesi de uyuşturucu. İlimiz bu anlamda gerçekten çok çok iyi durumda. Fakat bizim en büyük amacımız şu. Bu şehirde gençlerimizi zehirlemeye çalışan insanlara hiçbir şekilde göz açtırmayacağız. Onlara imkan ve fırsat vermeyeceğiz. Emniyetimiz ve jandarmamız bu bağlamda çalışmalarına gece gündüz devam ediyorlar. Bu anlamda Erzincanlı vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. Çünkü bizim çocuklarımız hem bu günümüz hem yarınımız. Bugünümüzü ve yarınımızı zehirlemelerine, yok etmelerine asla müsaade etmeyeceğiz.

İlimizin ve ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm kolluk görevlilerimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Erzincan'da çok güzel bir iklim var. Bütün ekipler canla başla bir makinenin çarkları gibi gece gündüz çalışıyor. Bir yerde ekip ruhu varsa, bir yerde samimiyet varsa, bir yerde devletin kurumları ile millet bütünleşmişse burada hiçbir şer gücü barınamaz. Yuva yapamaz, çocuklarımızı zehirleyemez. Bu anlamda Erzincanlı hemşehrilerimizin hepsine tek tek teşekkür ederim. Bizlere verdikleri destekten dolayı. Bizim yaptığımız bu güzel işleri kamuoyu ile paylaşan, bizlerle gece gündüz beraber olan basın mensuplarına da sevgi ve şükranlarımı sunuyor teşekkür ediyorum." - ERZİNCAN