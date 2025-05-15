Erzincan\'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 1,32 gram sentetik cannabinoid (bonzai), 2,53 gram metamfetamin, 0,61 gram esrar maddesi, 2 adet cam aparat ele geçirildi.

M.A.A., M.E., M.E.Y., E.A., A.K. isimli şahıslara T.C.K. 191. maddesi "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak " suçu kapsamında işlem yapıldı. - ERZİNCAN