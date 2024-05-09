Erzurum\'da Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri Hakkında Açıklama

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Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum'da bir ay içinde Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından merkez ilçeler, sabit uygulama noktaları ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün faaliyetleri hakkında açıklama yaptı

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar yaptığı değerlendirmede şu ifadeler yer verdi, "Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Merkez İlçeler, Sabit Uygulama Noktaları ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerince, 1 Nisan-30 Nisan 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetler. 111 bin 248 şahıs sorgulandı ve 17 bin 921 araca denetim yapıldı. 600 umuma açık yer işyeri, 564 park-bahçe ve bin 518 metruk bina denetlendi. Yapılan çalışmalarda 211 bakaya ve 201 aranan şahıs yakalandı. 371 araca kurallara uymadığı için işlem yapılırken 233 fişek, 11 tabanca, 7 kuru sıkı tabanca, 114 bıçak ve 3 uygunsuz kullanılan av tüfeği ele geçirildi. 62,57 gr narkotik maddenin yakalandı."

Yırtar, ilgili birimler tarafından yapılan denetimlerde aylık olarak verilerin düzenli olarak kamuoyu ile paylaşıldığını belirterek, "Veriler incelendiğinde şehrimizde suç oranında azalma olduğu görülmektedir. Suç ve suçlu ile mücadelede özveri ile çalışan tüm mesai arkadaşlarıma ve Siz değerli Erzurumlu vatandaşlarımıza görevlerini yerine getiren polislerimize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim." dedi. - ERZURUM