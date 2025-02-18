Erzurum\'da Ocak Ayında 14 Trafik Kazası

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Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde Ocak ayı içinde 14 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2025 yılının Ocak ayı trafik istatistiklerine bakıldığında jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 2025 yılı Ocak ayı döneminde 14 ölümlü-yaralamalı kaza, 8 maddi hasarlı kazada 1 ölü ve 32 yaralı kayıtlara geçti. - ERZURUM