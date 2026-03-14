Aşkale'de trafik kazası: Otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

14.03.2026 10:11  Güncelleme: 10:21
Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı. Sürücü ve eşi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum istikametinden Aşkale yönüne doğru seyir halinde olan K. Gül yönetimindeki 34 HJD 249 plakalı otomobil, Çayköy mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çarptı, ardından takla attı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan sürücü ve eşi, ilk müdahalenin ardından Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tek taraflı meydana gelen kazada sürücü ve eşinin hafif yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, takla atan otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

