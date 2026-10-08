Erzurum Emniyeti okul denetimlerini sürdürüyor, Siber ekipler sosyal medyayı izliyor - Son Dakika
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Erzurum Emniyeti okul denetimlerini sürdürüyor, Siber ekipler sosyal medyayı izliyor

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Erzurum Emniyeti okul denetimlerini sürdürüyor, Siber ekipler sosyal medyayı izliyor
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü il genelinde okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirleri kapsamında denetim yapıyor. Denetimlerde şahıs sorgulanırken servis araçları ile market ve metruk binalar kontrol ediliyor; sosyal medya da Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince 7/24 takip ediliyor.

Erzurum'da öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve eğitim ortamının huzurunun korunması amacıyla okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştiriliyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelindeki merkez ve dış ilçe sorumluluk bölgelerinde bulunan okullar ve çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında personel görevlendirildi.

Okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirilirken, şahıs sorgulamaları da yapılıyor. Denetimlerde market ve büfeler, internet kafe ve oyun salonları, kahvehaneler, park ve bahçeler ile metruk binalar kontrol ediliyor. Ayrıca öğrenci servis araçlarına yönelik de denetimler gerçekleştiriliyor.

Öte yandan sosyal medya ortamında öğrencileri ve aileleri olumsuz etkileyebilecek içerik ve paylaşımlar da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takip ediliyor. Sosyal medya platformları 7 gün 24 saat esasına göre takip ve incelemeye tabi tutulurken, suç unsuru tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemler uygulanıyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Erzurum Emniyet Müdürlüğü olarak çocuklarımızın güvenliğini ve eğitim ortamının huzurunu sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerindeki denetim ve güvenlik tedbirlerimize kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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