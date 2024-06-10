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Erzurum Merkez Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2023 yılında gelen dosyalardan 23 bin 376'u karara bağlandı.

2023 faaliyet raporunda; 2023 yılında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na 23 bin 700 soruşturma dosyası geldiği görülüyor. Bir önceki yıldan devreden dosya sayısı ise 16 bin 356 oldu. Bu dosyalardan 23 bin 376'u karara bağlanırken, temizlenme oranı 98,63 olarak kayıtlara geçti. Erzurum adliyesinde en çok karşılaşılan 10 suç türüne göre soruşturmaların bitirilme süreleri ortalamasına bakıldığında; hakaret 59 gün, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret 36, basit yaralama 64 gün, tehdit 64 gün, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık 51 gün, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak-kabul etmek, bulundurmak ve kullanma 30 gün, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama 57, taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma 37 ve mala zarar verme 69 günde tamamlandı.

Yıllara göre açılan soruşturma dosyaları

Erzurum Adliyesi'nde yıllara göre açılan soruşturma sayısı ise şöyle gerçekleşti; 2018 yılı gelen dosya 22 bin 560, 2019 yılı gelen dosya 17 bin 58, 2020 yılı gelen dosya 15 bin 533, 2021 yılı gelen dosya 16 bin 595, 2022 yılı gelen dosya 22 bin 898 ve 2023 23 bin 700 yılı gelen dosya adet. Tutuklama ve adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilere ilişkin dosya sayılarına bakıldığında ise tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilere ilişkin dosyalardan tutukluluk kararı verilen 751, adli kontrol kararı verilen bin 521 ve tutukluluk kararı verilmeyen bin 94 olarak gerçekleşti. Adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilere ilişkin dosyalardan adli kontrol kararı verilen bin 521 ve bin 393'una ise adli kontrol kararı verilmedi. - ERZURUM