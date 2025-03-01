Esenler Belediyesi, Ramazan\'da Nostaljik Vosvoslarla Sahura Kaldıracak

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Esenler Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif boyunca ilçe sakinlerini nostaljik vosvos araçlarla sahura kaldıracak. Davul çalan vosvos araçlarla birlikte mani okuyan davulcular, Esenler sokaklarında önemli bir geleneği yaşatmaya devam edecek.

Esenler Belediyesi af, mağfiret ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif boyunca Esenlerli vatandaşları nostaljik vosvos araçlarıyla sahura kaldıracak. Davul çalan vosvoslarla birlikte mani okuyan davulcular, Esenler sokaklarında önemli bir geleneği yaşatmaya devam ettirdi. İlçe sakinleri tarafından ilgiyle karşılanan uygulama ile Esenler, Ramazan'ın ruhunu yaşadı. Vosvos araçların yanı sıra bir görevli de sokakta maniler okuyarak vatandaşları sahura kaldırmaya çalıştı. - İSTANBUL