Esenler'de Satırla Dolaşan Çocuk Yakalandı - Son Dakika
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Esenler'de Satırla Dolaşan Çocuk Yakalandı

Esenler\'de Satırla Dolaşan Çocuk Yakalandı

14 yaşındaki E.D., elinde satırla sokakta dolaşırken polis tarafından gözaltına alındı.

11.05.2025 20:10
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İstanbul Esenler'de elinde satırla dolaşan bir çocuk polis ekipleri tarafından yakalandı.

Esenler'de dün bir kişi eline aldığı satırla sokakta gezmeye başladı. Sosyal medya platformlarına yansıyan görüntülerle ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan saha ve istihbari çalışmalar neticesinde satırla dolaşan kişinin 14 yaşındaki E.D isimli çocuk olduğu öğrenildi. Şahıs gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de Satırla Dolaşan Çocuk Yakalandı - Son Dakika

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