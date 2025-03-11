Esenyurt'ta Bıçaklı Kavga: Kadın Öldü, Adam İntihar Etti - Son Dakika
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Esenyurt'ta Bıçaklı Kavga: Kadın Öldü, Adam İntihar Etti

Boşandığı eşini bıçaklayarak öldüren Tuncer Batmaz, ardından intihar etti. Olayın detayları araştırılıyor.

11.03.2025 10:00
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Esenyurt'ta eski karısını bıçaklayarak öldüren şahıs intihar etti

Önce eski karısını bıçaklayarak öldürdü, ardından aynı bıçakla intihar etti

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, yaklaşık bir ay önce boşandığı ve aynı evde yaşamaya devam ettiği eski karısını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü ve ardından aynı bıçakla intihar etti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1837. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 1 ay önce boşanan ve birlikte 3 katlı binanın 1. katında yaşamaya devam eden Tuncer Batmaz ve Gülnur Akalın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında eline aldığı bıçakla Akalın'ı sırtından bıçaklayan Tuncer Batmaz, ardından aynı bıçakla intihar etti. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri içeri girdiklerinde iki kişinin yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Sağlık ekipleri, Akalın ve Batmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki incelemesinin ardından Gülnur Akalın ve Tuncer Batmaz'ın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çiftin iki çocuğu olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batmaz'ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

Öte yandan, olaydan önce Tuncer Batmaz'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti. Batmaz'ın paylaşımında, "Beni eşimden ayırıp, bizim ölme sebebimiz oldu. Allah belanı versin inşallah. Nelere sebep oldun, çocuklarımın vebali senindir. Yuvamı yıktın" yazdığı görüldü.

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, İstanbul, Esenyurt, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Bıçaklı Kavga: Kadın Öldü, Adam İntihar Etti - Son Dakika

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