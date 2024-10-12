Esenyurt'ta Canlı Yayında Kavga!

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İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, sosyal medyada canlı yayın yaptığı esnada yan tarafta bulunan restorandaki vatandaşların sandalyeli sopalı kavgasına denk geldi. O anlar canlı yayında saniye saniye kaydedildi.

Olay, Esenyurt Meydanı'nda akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, meydanda arkadaşları ile otururken sosyal medyadan canlı yayın yapan bir kişi, meydanda bulunan bir işletmedeki yabancı uyruklu şahısların kavgasına denk geldi. Çıkış nedeni henüz öğrenilemeyen kavgada şahıslar birbirine sopa ve sandalye ile saldırdı. Yaşanan kavga diğer vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, o anlar canlı yayın yapan kişi tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL