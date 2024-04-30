Esenyurt'ta eskort ile pazarlık kavgasında kardeşini öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta eskort ile pazarlık kavgasında kardeşini öldüren şahıs tutuklandı

Esenyurt'ta eskort ile pazarlık kavgası sırasında kardeşini öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Esenyurt Sultaniye Mahallesi'ndeki lüks bir rezidansta meydana geldi. Uğur Ş. ve kardeşi Engin Ş., eve internet üzerinden para karşılığı eskort çağırmıştı. Para nedeniyle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüş, sonrasında Uğur Ş. kardeşini bıçaklayarak öldürmüştü. Polis ekipleri, olaya karışan diğer şüphelileri de yakaladı.

30.04.2024 19:15
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Esenyurt'ta eskort ile pazarlık kavgasında kardeşini öldüren şahıs tutuklandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta eskort ile pazarlık kavgası sırasında kardeşini öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt Sultaniye Mahallesi'ndeki lüks bir rezidansta dün Uğur Ş. ile kardeşi Engin Ş., eve internet üzerinden para karşılığı eskort çağırmıştı. Ağabey kardeş ile eve gelen kadın arasında ilerleyen dakikalarda para nedeniyle tartışma yaşanmış, tartışmanın büyümesi üzerine eskort kadın, kendisini eve getiren korsan taksi şoförüne haber vermişti. Aşağıda bekleyen korsan taksi şoförü, bunun üzerine yukarı çıkarak iki kardeş ile tartışmaya başlamıştı. Kadının yaşanan tartışmayı arkadaşlarına da haber vermesi üzerine olay yerine gelen grup ağabey kardeşin bulunduğu evi basmıştı. Çıkan arbede esnasında Uğur Ş. kardeşi Engin Ş.'yi şah damarından bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen R.M. O.K. ve S.Ç.'yi kısa süre içerisinde yakalarken, karşı gruptan olan M.K. ve S.Ç. de hafif yaralı olarak gittikleri hastanede yakalanmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden maktulün ağabeyi olan Uğur Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Esenyurt, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta eskort ile pazarlık kavgasında kardeşini öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika

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