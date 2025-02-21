Esenyurt'ta Genç Kiracı Evde Ölü Bulundu

3.Sayfa

Esenyurt'ta ulaşamayan genç adam evde ölü bulundu

İki ay önce kiraladığı evde ölü bulundu

İSTANBUL - Esenyurt'ta, emlakçının ulaşamadığı genç kiracı evde ölü bulundu. Polis, evdeki incelemenin ardından olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, Esenyurt Pınar Mahallesi 1505 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık iki ay önce evi kiralayan Özay Şaşkın'a emlakçı ve yakınları 20 gündür ulaşılamadı. Evi kiraya veren emlakçı, eve gidip kontrol etti. Ancak kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve girdiğinde, Şaşkın'ın yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolden 33 yaşındaki adamın öldüğünü belirdi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışma sonrasında 33 yaşındaki Özay Şaşkın'ın cesedi Adli Tıpa kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay ile ilgili çalışmaları sürüyor.