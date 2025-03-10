Esenyurt'ta Koca Dehşeti: Eşini Öldürüp İntihar Etti

Esenyurt'ta koca dehşeti: Eşini öldürüp intihar etti

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta, bir kişi eşini öldürdükten sonra hayatını son verdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1837 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Tuncer ve Gülnur B, çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Tuncer B, eşini öldürdü. Şahıs daha sonra kendi hayatına son vererek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.