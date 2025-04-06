Esenyurt'ta Trafik Kavgası: Bir Yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Trafik Kavgası: Bir Yaralı

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Esenyurt'ta trafik tartışması silahlı kavgaya dönüştü, bir kişi bacağından yaralandı.

06.04.2025 12:13
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Esenyurt'ta trafik kavgasında bir kişi silahla yaralandı: O anlar kamerada

İSTANBUL - - İstanbul Esenyurt'ta sürücüler arasında çıkan trafik tartışması kavgaya döndü. Taraflardan biri silahını çıkartarak kavga ettiği şahsı bacağından yaraladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Talatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce taraflardan birisi silahına davrandı. Silahını ateşleyen şahıs, karşısındaki kişiyi bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, sürücüler arasındaki kavga esnasında bir şahsın silahını ateşlediği ve çevredekilerin panik ile kaçtığı anlar yer aldı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili incelemesi sürerken, tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Trafik Kavgası: Bir Yaralı - Son Dakika

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