Esenyurt'ta trafik kavgasında kaçmaya çalışan sürücü, başka araca çarptı - Son Dakika
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Esenyurt'ta trafik kavgasında kaçmaya çalışan sürücü, başka araca çarptı

Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazası sonrası çıkan kavgada kaçmaya çalışan bir sürücü, geri geri giderken başka bir araca çarptı. Olayın büyümesi üzerine polis ekipleri müdahale etti. Kavga ve sürücünün kaçmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

02.07.2024 22:17
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Esenyurt'ta trafik kavgasında kaçmaya çalışan sürücü, başka araca çarptı

İSTANBUL - Esenyurt'ta kaza sonrası çıkan kavga sırasında kaçmaya çalışan sürücü, geri geri giderken başka bir araca çarptı. Taraflar arasında olay büyürken polis ekipleri olaya müdahale etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki araç sürücüsünün başka bir araca arkadan çarpması sonucunda maddi hasarlı kaza yaşandı. Olay sonrası iki taraf arasında tartışma çıkarken sinirler gerildi. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken arkadan çarpan sürücü aracıyla kaçmaya çalıştı. Sürücü, geri gittiği sırada arkasındaki başka bir otomobile de çarpınca ortalık karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kavga eden taraflara müdahale ederek konu ile ilgili çalışma yaptı. Yaşanan kavga ve sürücünün kaçmaya çalıştığı sırada arkasındaki araca da çarptığı o anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta trafik kavgasında kaçmaya çalışan sürücü, başka araca çarptı - Son Dakika

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