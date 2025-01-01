Esenyurt'ta Yeni Yıl Magandası: Çocuk Şansla Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt'ta Yeni Yıl Magandası: Çocuk Şansla Kurtuldu

Esenyurt\'ta Yeni Yıl Magandası: Çocuk Şansla Kurtuldu

Esenyurt'ta yeni yıl kutlamasında havaya açılan ateş sonucu 16 yaşındaki çocuk mermilerden kurtuldu.

01.01.2025 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta magandaların sözde yeni yıl eğlencesinde faciadan dönüldü. Kimliği belirsiz şahısların açtığı ateş sonucunda bir daireye mermi isabet ederken, odada uyuyan 16 yaşındaki çocuk şans eseri kurtuldu.

Olay, dün 23.55 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sözde yeni yıl eğlencesi için kimliği belirsiz kişi veya kişilerce havaya ateş açıldı. Olayda 2 adet mermi, 6 katlı bir apartmanın çatı katına geldi. Camı kırarak içeri giren mermiler duvara isabet ederken, odada uyuyan 16 yaşındaki çocuk şans eseri olaydan kurtuldu. Aile fertleri durumu polis ekiplerine haber verirken, konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

"Cehalet başa bir şey değil"

Kurşunların isabet ettiği evin sahibi Deniz Kara, "Olay saat 23.55 civarında oldu. Silah sesleri geldi ben de çocuklara seslendim balkona çıkmayın diye benim dememle birlikte cam kırılma sesleri geldi. 16 yaşındaki oğlum da o esnada bu odada yatıyordu o da korkudan salona kaçtı baba camı kırdılar dedi geldim baktım iki tane kurşun duvara isabet etmiş. Polisi aradık iki ekip geldi incelemelerde bulundular. Allaha şükür çocuk ayakta değildi ayakta olsaydı belki bugün olmayacaktı. Magandalara ne diyebilirim ki cehalet başa bir şey değil" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Esenyurt, istanbul, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Polis, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Yeni Yıl Magandası: Çocuk Şansla Kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:49 Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi
18:13 İngiliz liderden küstah paylaşım: Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı İngiliz liderden küstah paylaşım: Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı
18:07 ABD’deki katliamda saldırgan öldürüldü: Terör eylemi olarak soruşturuyoruz ABD'deki katliamda saldırgan öldürüldü: Terör eylemi olarak soruşturuyoruz
18:04 “Kılıçdaroğlu geri dönüyor“ dedirten cinsten paylaşım "Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
15:53 Suriye’nin yeni lideri Şara, PKK ile ilk kez görüştü Suriye'nin yeni lideri Şara, PKK ile ilk kez görüştü
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 Filistin’e destek için yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
07:58 Yıldız futbolcu, küme düşen kulübüyle alay etti Yıldız futbolcu, küme düşen kulübüyle alay etti
07:52 Yılbaşı gecesinde İsrail’e alarm verdiren roketli saldırı Yılbaşı gecesinde İsrail'e alarm verdiren roketli saldırı
07:29 İşverene asgari ücret desteği 80 milyar liraya yaklaşacak İşverene asgari ücret desteği 80 milyar liraya yaklaşacak
07:16 Tebliğciler, Taksim Meydanı’nda bildiri dağıttı Tebliğciler, Taksim Meydanı'nda bildiri dağıttı
06:54 O Ses Türkiye’ye Burak Kut damgası Herkes sahne performansını konuşuyor O Ses Türkiye'ye Burak Kut damgası! Herkes sahne performansını konuşuyor
04:08 Taksim’de tekme ve yumruklar havada uçuştu Taksim'de tekme ve yumruklar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 20:31:46. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Yeni Yıl Magandası: Çocuk Şansla Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.