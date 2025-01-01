Esenyurt'ta Yılbaşı Kutlamasında Kurşun Isabeti - Son Dakika
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Esenyurt'ta Yılbaşı Kutlamasında Kurşun Isabeti

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Esenyurt'ta yılbaşı eğlencesinde açılan ateş sonucu bir eve 2 kurşun isabet etti; 16 yaşındaki genç kurtuldu.

01.01.2025 16:35
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Yılbaşı kutlamasında magandaların açtığı ateşte bir eve iki kurşun isabet etti

Esenyurt'ta magandaların açtığı ateş sonucu bir eve kurşun isabet etti

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta magandaların sözde yeni yıl eğlencesinde faciadan dönüldü. Kimliği belirsiz şahısların açtığı ateş sonucunda bir daireye mermi isabet ederken, odada uyuyan 16 yaşındaki genç şans eseri kurtuldu.

Olay, dün 23.55 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre sözde yeni yıl eğlencesi için kimliği belirsiz kişi veya kişiler havaya ateş açıldı. Olayda 2 adet mermi, 6 katlı bir apartmanın çatı katına geldi. Camı kırarak içeri giren mermiler duvara isabet ederken, odada uyuyan 16 yaşındaki genç şans eseri olaydan kurtuldu. Aile üyeleri durumu polis ekiplerine haber verirken, konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

"Cehalet başa bir şey değil"

Kurşunların isabet ettiği evin sahibi Deniz Kara, " Olay saat 23.55 civarında oldu. Silah sesleri geldi bende çocuklara seslendim balkona çıkmayın diye benim dememle birlikte cam kırılma sesleri geldi. 16 yaşındaki oğlumda o esnada bu odada yatıyordu oda korkudan salona kaçtı baba amı kırdılar dedi geldim baktım iki tane kurşun duvara isabet etmiş. Polisi aradık iki ekip geldi incelemelerde bulundular. Allaha şükür çocuk ayakta değildi ayakta olsaydı belki bu gün olmayacaktı. Magandalara ne diye bilirim ki cehalet başa bir şey değil" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Yılbaşı Kutlamasında Kurşun Isabeti - Son Dakika

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